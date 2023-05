PCTO e percorsi scuola-lavoro all’estero, nota adesione per scuole e ITS. Domande entro il 9 giugno Di

Percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e alternanza scuola-lavoro (per gli ITS) e a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, per le scuole): con nota del 18 maggio il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce indicazioni sulla realizzazione di tali percorsi e l’adesione all’iniziativa.

Sono destinatarie dell’iniziativa le scuole indicate nell’allegato del dm del 27 marzo con il riparto delle risorse.

Si tratta di istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado delle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), al fine di realizzare PCTO all’estero e di Istituti tecnologici superiori – ITS Academy delle regioni “in transizione”, al fine di realizzare percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e di alternanza scuola-lavoro.

L’obiettivo dei percorsi è duplice:

Formativo, poiché hanno l’obiettivo di promuovere e sviluppare competenze trasversali, per porre le studentesse e gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, grazie ad esperienze di scambio e di mobilità all’estero, che costituiscano un reale arricchimento

del percorso formativo.

del percorso formativo. Orientativo, perché intendono supportare le studentesse e gli studenti, attraverso una esperienza qualificata all’estero, ad assumere scelte consapevoli e informate per la pianificazione del successivo percorso formativo e

professionale.

Le scuole sopra dette possono trasmettere all’Autorità la propria adesione all’iniziativa, esclusivamente attraverso le apposite funzioni predisposte sulle piattaforme GPU e SIF, programmando e articolando gli interventi coerentemente con la progettazione definita dagli organi collegiali di indirizzo e di gestione della scuola e gli obiettivi esplicitati nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Le domande possono essere inoltrate entro le 15.00 del 9 giugno 2023.

