Paura per una comitiva di studenti in gita: sasso di grosse dimensioni colpisce pullman. Nessun ferito Di

Un sasso di grandi dimensioni ha colpito un pullman veneto in transito sull’autostrada A4, all’altezza di Padova.

A bordo si trovavano 35 studenti diretti a Urbino per una gita scolastica. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Fortunatamente, il danno al mezzo non è stato di tale entità da richiedere l’annullamento della gita. Dopo un’attesa di circa un’ora, il pullman ha ripreso il suo itinerario verso le Marche.

Le autorità stanno conducendo indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente. I dettagli saranno resi noti non appena disponibili.