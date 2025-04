Pasqua 2025: caro biglietti nei trasporti, rincari fino al 468% per aerei e treni. Anche i pullman in aumento Di

Le tariffe aeree per Pasqua 2025 registrano impennate record, con aumenti che sfiorano il 468% rispetto ai giorni non festivi. Lo rivela Assoutenti, che ha analizzato i prezzi dei biglietti per gli spostamenti da nord a sud Italia.

Le tratte più colpite includono Torino-Lamezia Terme (+468%), Genova-Catania (+248%) e Linate-Brindisi (+240%). Un volo Milano-Brindisi (18-22 aprile) costa 619 euro, più di un viaggio per New York (571 euro con scalo). Anche altre rotte, come Genova-Catania (401 euro) e Torino-Lamezia Terme (398 euro), confermano la tendenza, senza contare i costi aggiuntivi per bagagli e posti a sedere.

Treni in rosso: biglietti raddoppiati per le tratte lunghe

Anche il trasporto ferroviario subisce rincari, con aumenti fino al 312% per chi viaggia durante le festività. Un biglietto Torino-Reggio Calabria (solo andata) oscilla tra 195 e 360 euro, mentre per la tratta Milano-Reggio Calabria si parte da 104,40 euro per i collegamenti lenti fino a 345 euro per quelli veloci. Altre tratte, come Genova-Lecce (340 euro), Milano-Lecce (320 euro) e Torino-Lecce (311 euro), confermano il trend. Assoutenti sottolinea come i prezzi siano insostenibili per molte famiglie, soprattutto se confrontati con le tariffe ordinarie.

Pullman in aumento: costi oltre i 100 euro per il sud

I biglietti dei pullman non sono da meno, con tariffe che superano i 120 euro per tratte come Milano/Torino-Reggio Calabria. Anche per raggiungere Lecce o Bari si spendono oltre 100 euro, mentre la Milano-Salerno si attesta a 76 euro. Partendo da Roma, i costi sono leggermente inferiori: 56 euro per Reggio Calabria e 51 euro per Lecce. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, chiede un intervento del governo per calmierare le tariffe e potenziare i collegamenti, evitando quello che definisce “un salasso sulle tasche degli italiani“.