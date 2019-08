PAS e concorso straordinario, Frate (M5S): auspico che il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale

L’Onorevole Flora Frate (M5S), commentando su FB la crisi di Governo, esprime il proprio rammarico in merito all’approvazione “salvo intese” del decreto che dovrebbe disciplinare il PAS e il concorso straordinario per i precari con tre anni di servizio.

Il post

Apprendiamo che la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia. Da lì, la prima Camera a votare la nascita del Governo, inizierà la parlamentarizzazione di una crisi istituzionalmente incomprensibile.

Noi siamo pronti. Pronti, innanzitutto, a pretendere chiarezza di fronte al paese. Bisognerà spiegare i motivi per cui i progetti messi in cantiere dall’Esecutivo (riforma costituzionale, della Giustizia, concessioni) non vedranno mai la luce.

Il mio più grande rammarico, lo ammetto, è sulla scuola. In queste ore continua a tormentarmi l’idea di non aver inciso a sufficienza, di non essermi battuta con la giusta determinazione. Quella dicitura ‘salvo intese’ poteva essere evitata addivenendo ad una sintesi politica che forse, con buona volontà e più umiltà, avremmo potuto raggiungere fin da subito scongiurando il rischio di lasciare in bilico migliaia di lavoratori che tra qualche settimana torneranno a fare il loro lavoro. Nel silenzio della politica.

L’attuale situazione non deve, ancora una volta, punire il paese reale. Auspico che il Decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale e convertito in Legge.

Anche di questo tutti noi dovremmo tener conto quando saremo chiamati a discutere di una crisi voluta da altri, a discapito dell’interesse nazionale.

