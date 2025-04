Parole in cammino, il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia: a Firenze dal 28 al 30 aprile Di

Parole in cammino – Parole in cammino, il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia, alla sua nona edizione, promosso dall’associazione La parola che non muore e itinerante, si terrà a Firenze dal 28 al 30 aprile con apertura presso il Palazzo del Pegaso del Consiglio Regionale della Toscana. Le tre giornate saranno suddivise fra l’Educandato Statale della SS. Annunziata (piazzale del Poggio Imperiale 1), al mattino del 29 e del 30 aprile, e la Biblioteca delle Oblate (via Oriuolo 24), al pomeriggio del 28, del 29 e del 30 aprile.

Sono partner della manifestazione la Regione Toscana, il Comune di Firenze, il Consiglio Regionale della Toscana, la Biblioteca delle Oblate, l’Educandato Statale “SS. Annunziata”, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, l’associazione GENERATIO PRS e Unicoop Firenze, principale sponsor dell’evento.

Parole in cammino è accreditato dal MIM come corso di formazione docente. Il personale scolastico, ai sensi del CCNL vigente, è esonerato dal servizio per le tre giornate del festival (codice SOFIA per l’iscrizione: 136968).

Quest’anno Parole in cammino, oltre a riproporre il premio itinerante “Visioni”, promuove l’iniziativa “La parola giovanile dell’anno”, rivolta in particolare alle scuole e realizzata in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici (RNLC). Sposata dall’Accademia della Crusca, dalla Società Dante Alighieri, dal quotidiano “Il Messaggero”, dalla trasmissione Striscia la Notizia, da ioRadio e da altre testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive, e lanciata ufficialmente al liceo Cutelli di Catania (7 aprile), diretto dalla fondatrice della rete, Elisa Colella, vedrà un primo bilancio proprio durante la tre giorni fiorentina, per essere quindi ripresa all’interno della cornice internazionale di stelle del Taormina Film Festival (10-14 giugno) e del Filming Italy Sardegna Festival (Cagliari e Forte Village, 19-22 giugno). Nella serata conclusiva della manifestazione siciliana verranno premiate, per qualità della scelta e motivazione indicata, le migliori tre parole o espressioni candidate a parola dell’anno dai giovani siciliani. Nella serata conclusiva del festival sardo dieci giovani studenti dell’Università di Cagliari, partner del festival, indosseranno altrettante magliette con su riprodotte le dieci candidate da votare, da quel momento in poi, per il rush finale. La “parola giovane” vincitrice del 2025 verrà proclamata nel corso di un evento che avrà luogo, il primo dicembre 2025, presso il liceo romano Mamiani. La scuola migliore classificata si aggiudicherà il premio speciale “Visioni” e un premio conferito dalla stessa RNLC per la creatività e il talento giovanile per il 2025 e, se sarà risultata vincitrice, sarà ovviamente la sua parola o espressione a essere proclamata parola giovanile dell’anno. “Un progetto destinato a durare nel tempo”, tiene a sottolineare Massimo Arcangeli, “e al quale hanno già aderito centinaia di studenti di tutta Italia”.

Il programma