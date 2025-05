“Parlate con i vostri figli, l’educazione passa attraverso la comunicazione”, Vincenzo Schettini al Primo Maggio emoziona il pubblico con un monologo che invita a non sentirsi mai sbagliati e a superare le differenze insieme

Sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, Vincenzo Schettini ha catturato l’attenzione del pubblico con un monologo intenso e coinvolgente.

Davanti a migliaia di persone in piazza San Giovanni, Schettini ha scelto di parlare di educazione, rispetto delle regole e comunicazione, temi centrali per la crescita delle nuove generazioni. “Parlate con i vostri figli, perché l’educazione passa attraverso la comunicazione. I vostri figli e i vostri nipoti non dicano mai: io sono sbagliato”, ha esortato Schettini, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra adulti e giovani.

La fisica come metafora di unità e rispetto

Schettini ha saputo trasformare la scienza in una metafora potente, coinvolgendo il pubblico in un esperimento di fisica dal vivo. Invitando tutti a cantare “Primo maggio!” all’unisono, ha spiegato come le voci, vibrando alla stessa frequenza, creino un unico suono. “Avete usato una sola voce ed è per questo che la fisica parla di frequenza”, ha spiegato, collegando il concetto scientifico al valore del rispetto delle regole e della coesione sociale. La scienza, secondo Schettini, segue regole precise, ma per gli esseri umani non è sempre facile rispettarle. Da qui il richiamo all’importanza dell’educazione come strumento per superare le differenze e costruire una società più unita.

L’educazione come antidoto alle discriminazioni

Nel suo intervento, Schettini ha rivolto un appello diretto non solo ai giovani, ma anche a genitori, insegnanti e adulti: “Voi ragazzi sarete gli educatori del futuro. Mi raccomando, con i vostri figli parlate”. Ha raccontato la propria esperienza personale, ricordando come il dialogo con la madre sia stato fondamentale nei momenti di difficoltà. “L’educazione salverà voi e le nuove generazioni dalle diversità, dalla differenza di religione, dal colore della pelle”, ha affermato, ribadendo che la comunicazione è ciò che unisce e non divide. Il monologo si è concluso con un invito a non dimenticare mai il valore dell’identità e dell’inclusione: “Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi, ognuno di noi è”.