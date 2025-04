Papa Francesco, sabato 26 aprile i funerali. A Roma tutte le scuole chiuse per ragioni di ordine pubblico Di

Il 26 aprile, alle ore 10.00, si terranno i funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni a seguito di un ictus. Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, guidato dalla direttrice Anna Paola Sabatini, ha disposto con una circolare la chiusura di tutte le scuole di Roma.

La misura, come spiegato nel documento, mira a facilitare le operazioni di ordine pubblico e la gestione logistica dell’evento, assicurando condizioni di sicurezza ottimali.

Sebbene la maggior parte degli istituti scolastici romani non preveda attività didattiche di sabato, la decisione è stata presa anche in considerazione del ponte del 25 aprile e della pausa pasquale, che hanno già ridotto al minimo la presenza di studenti e personale. La circolare sottolinea che la chiusura dei locali scolastici, anche in assenza di lezioni, è necessaria per evitare disagi e garantire il rispetto delle misure di sicurezza durante le esequie.

Mentre a Roma le scuole resteranno chiuse, nel resto del Paese, come abbiamo già scritto, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato gli istituti a osservare un minuto di raccoglimento alle 10.00 del 26 aprile, in concomitanza con la cerimonia funebre. Per le scuole che non saranno aperte in quella data, la commemorazione è stata rinviata al primo giorno utile di attività. L’iniziativa vuole onorare la memoria del Pontefice, coinvolgendo l’intera comunità educativa in un momento di riflessione condivisa.

Leggi anche

Addio a Papa Francesco: nelle scuole bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. NOTA MIM