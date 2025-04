“Papà a casa picchia la mamma”. Alunno racconta alle maestre le violenze domestiche e fa scattare l’arresto per il genitore Di

Un bambino, frequentante una scuola primaria in una città dell’Abruzzo, ha trovato il coraggio di raccontare alle sue insegnanti un segreto doloroso che custodiva dentro di sé.

Avrebbe confidato loro le violenze che si sarebbero consumate tra le mura domestiche, dove il padre si sarebbe reso protagonista di aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti della madre. Il bimbo e il suo fratellino sarebbero stati costretti ad assistere a scene strazianti, tra urla, schiaffi, pugni e piatti rotti. Il piccolo, sopraffatto dal dolore e dall’impotenza, avrebbe deciso di rompere il silenzio, trovando nelle sue maestre un punto di riferimento e di ascolto.

Come segnala Il Messaggero, Le insegnanti, profondamente colpite dal racconto del bambino, avrebbero prontamente segnalato la situazione alle autorità competenti. La vicenda avrebbe avuto inizio con una chiamata al numero unico per le emergenze da parte dei vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione della famiglia. Una volante della questura sarebbe intervenuta, ma la madre non avrebbe sporto denuncia contro il marito. Le indagini, tuttavia, sarebbero proseguite, grazie anche alla preziosa testimonianza del piccolo.

L’uomo sarebbe stato successivamente arrestato su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Secondo l’accusa, si sarebbe reso responsabile di continue vessazioni fisiche e psicologiche ai danni della moglie, anche in presenza dei figli minori.

Al momento della notifica della misura cautelare, l’uomo si trovava ricoverato in ospedale, dove è rimasto sotto la custodia del personale della polizia penitenziaria. Dopo le dimissioni, è stato trasferito in carcere, con l’accusa di maltrattamenti contro i familiari, aggravata dall’aver commesso i fatti in presenza dei figli minori.