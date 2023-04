Paolo, lo studente che vuole diventare insegnante: la sua lettera ha commosso Achille Lauro e fatto vincere 15mila euro alla scuola Di

Paolo Libro, un giovane studente di 17 anni originario di Messina, ha vissuto un’esperienza indimenticabile grazie alla sua partecipazione al contest nazionale “Che Sarà – Achille Lauro nelle scuole”.

Il concorso, promosso dal cantautore veneto Achille Lauro in collaborazione con H-FARM, Code.org e Amazon, aveva l’obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni a riflettere sul futuro e a condividere i propri obiettivi, timori e incertezze. Paolo ha vinto il concorso con la sua “Lettera al Futuro”, scritta anche in linguaggio coding, che ha commosso la giuria, guidata da Achille Lauro stesso.

Durante l’evento a Milano, Paolo ha incontrato il cantautore in un meet & greet esclusivo e ha ricevuto un tablet e delle cuffie Bluetooth come premio personale. La scuola di Messina, invece, ha ricevuto prodotti educativi del valore di 15.000 euro.

Come segnala La Repubblica, Paolo ha espresso la sua gioia per aver incontrato un artista dal grande spessore umano e musicale e per aver commosso il cantautore con la sua lettera.

Nella sua lettera, Paolo ha espresso il suo desiderio di diventare un insegnante in futuro, in modo da poter trasmettere il suo sapere e il suo essere agli altri. Lo studente ha inoltre parlato di un problema attuale e cruciale, ovvero la lotta per l’uguaglianza e la giustizia sociale, sottolineando l’importanza di combattere per i diritti fondamentali delle persone discriminate.