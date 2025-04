Paolo Crepet: “Bambini senza fantasia, genitori senza autorevolezza, restituiamo carta e colori ai più piccoli” Di

Durante una tappa del suo tour in Sicilia, lo psichiatra Paolo Crepet ha lanciato un appello per ridare spazio alla creatività infantile, criticando un’educazione sempre più delegata alla tecnologia.

“Bisogna restituire carta e colori ai bambini, perché possano sbagliare e crescere”, ha detto durante un evento ad Acireale come segnala L’Eco dello Jonio, sottolineando come gli errori siano fondamentali per lo sviluppo. Ma oggi, ha aggiunto, i più piccoli sono immersi in stimoli digitali che inibiscono la fantasia, mentre i genitori, nel tentativo di evitare l’autoritarismo, hanno smarrito l’autorevolezza.

Adolescenti (troppo) precoci e genitori assenti

Crepet ha preso spunto dalla serie tv Adolescence – dove una tredicenne viene uccisa – per denunciare la scomparsa dei confini tra infanzia e adolescenza. “Come si può definire una ragazzina di 13 anni ‘adolescente’?”, ha chiesto. Secondo lo psichiatra, il linguaggio riflette un cambiamento culturale pericoloso: i ragazzi hanno libertà eccessive, spesso senza guida. “Sono in giro a qualsiasi ora, con genitori che non sanno ascoltarli”, ha osservato, puntando il dito contro famiglie senza regole e una società che rinuncia a educare.

Tecnologia e solitudine: il circolo vizioso

“Le tecnologie ci hanno reso più soli”, ha affermato Crepet, criticando l’onnipresenza di smartphone e social nella vita dei giovani. Ma il problema, ha precisato, non è solo digitale: è mancanza di dialogo. “Diamo tutto ai figli – soldi, libertà – tranne il tempo e l’ascolto”. La sua analisi non offre ricette facili, ma un invito a ripensare i ruoli: “Abbiamo capito che l’autoritarismo era sbagliato, ma abbiamo dimenticato come essere autorevoli”. Un monito che suona come un appello a riprendersi il coraggio di educare.