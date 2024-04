Palestre e laboratori nelle regioni svantaggiate, potenziamento percorso 0-6: nel decreto Coesione 468 milioni alla scuola Di

Domani in Consiglio dei Ministri il decreto Coesione: nella bozza del provvedimento, da come si apprende, ci sarebbero 468 milioni per la scuola, articolo 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa).

350 milioni sono destinati alle regioni svantaggiate, di cui 200 milioni per palestre già approvate nei piani PNRR e 150 milioni per laboratori negli istituti tecnici e professionali.

Da una recente indagine del “Centro studi Orizzonte Scuola”, basata su dati ministeriali, emerge che il 60% delle scuole italiane è privo di una palestra, con forti differenze fra regioni. In Calabria soltanto il 23% delle scuole di ogni ordine e grado è dotata di palestra, in Sicilia la percentuale si attesta al 30%.

Proprio per sopperire alla mancanza di spazi adeguati per l’attività motoria il Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’iniziativa “Allestimenti spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle scuole”. Al progetto possono aderire fino al 30 maggio tutte le scuole senza palestra.

Gli altri 100 milioni del decreto domani in CdM sono finalizzati al potenziamento del percorso 0-6 su tutto il territorio nazionale.

I restanti 18,5 milioni di euro sono destinati alla proroga dei contratti dei 6.000 collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR scaduti il 15 aprile.