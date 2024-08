Ottimizzazione cattedra: se si ottiene anche l’utilizzazione, cosa fare? Di

Cosa prevale tra il miglioramento cattedra e l’utilizzazione? E’ possibile rinunciare all’utilizzazione ottenuta?

Mobilità annuale

Presentate le domande di assegnazione provvisorie e utilizzazione entro il 24 luglio 2024, gli Uffici sono adesso al lavoro e vanno pubblicando i relativi provvedimenti.

Come sappiamo, le assegnazioni provvisorie si pongono prevalentemente la finalità del ricongiungimento familiare e quindi far avvicinare il docente alla propria famiglia, almeno per un anno scolastico.

Le utilizzazioni, invece, hanno come obiettivo principale un utilizzo ottimale delle risorse professionali, la sistemazione dei soprannumerari nonché quello di soddisfare in alcuni casi esigenze professionali (vedi ad esempio la possibilità di utilizzazione su sostegno del docenti di posto comune ovvero l’utilizzazione su posto lingua del titolare di posto comune).

Miglioramento cattedra

I movimenti suddetti si intrecciano con un istituto che si pone la finalità di migliorare la composizione della cattedra di titolarità nei casi in cui la stessa sia strutturata su due o più scuole, ossia qualora si tratti di una COE.

Il miglioramento in questione può avvenire in due modi:

completando l’orario nella scuola di titolarità (la prima nel bollettino dei trasferimenti), secondo quanto previsto dal CCNI 19/22; oppure con ore disponibili in altra scuola, più facilmente raggiungibile. In tale ultimo caso, il riferimento è costituito dai Contratti integrativi regionali.

Nel primo caso, in presenza di ore disponibili (anche per un solo a.s.) che permettono il miglioramento in parola nella scuola in cui si è titolari, il docente su COE completa nella predetta scuola di titolarità, con provvedimento emanato dal dirigente scolastico della medesima. Evidenziamo che tale provvedimento di miglioramento cattedra non deve spezzare l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento e il dirigente è tenuto a comunicare all’ATP le ore relative alla istituzione scolastica di completamento, che rimangono libere successivamente all’aggiustamento della cattedra nella scuola di completamento.

Nel secondo caso, è necessario fare riferimento ai contratti integrativi regionali, inoltrare una specifica richiesta all’ATP della provincia di titolarità, indicando generalmente, oltre ai dati relativi alla propria cattedra, in ordine di preferenza le scuole in cui si intende completare, ai fini del miglioramento della cattedra. Sottolineiamo che i CIR indicano spesso criteri e modalità differenti per l’ottimizzazione della COE.

Ottimizzazione e Utilizzazione: quale prima e quale dopo

Generalmente il miglioramento/ottimizzazione cattedra è un’operazione che precede le utilizzazioni e le assegnazioni, come leggiamo ad esempio CIR Abruzzo: Le cattedre della scuola secondaria sono, di norma, confermate come costituite nell’organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, anche parziali rispetto all’orario di completamento, le predette cattedre possono essere ricostituite d’ufficio con le ore che si rendono comunque disponibili nella scuola di titolarità ovvero, a domanda dei docenti interessati, nel comune di titolarità o viciniori esprimibili, tenuto conto della continuità didattica e dei criteri previsti dal CCNI dell’8luglio 2020; domanda da presentare entro e non oltre il 10 luglio 2023, con le modalità di cui all’art.38 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. Tale ricostituzione è disposta dagli AA.TT.PP. prima dell’inizio delle operazioni di mobilità annuale.

Abbiamo premesso generalmente perché non è cosi in tutti i contratti regionali e può succedere (come successo) che un docente ottenga l’utilizzazione ed anche l’ottimizzazione cattedra. Che succede in tal caso? Rispondiamo di seguito, in quanto chiesto da una nostra lettrice.

Quesito

Sono una docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, posto comune, titolare di CATTEDRA ORARIA ESTERNA per n. ore 10 presso una scuola del mio comune di residenza e completamento presso un’altra scuola in un comune diverso per n. ore 8. Ravvisandosi la necessità di prestare assistenza al proprio genitore disabile in situazione di gravità (L.104/92, art. 3 comma 3), in quanto unico referente, ho presentato in data 15/07/2024 richiesta di ottimizzazione cattedra presso la scuola di titolarità e successivamente, in data 22/07/2024 domanda di utilizzazione sul sostegno. In seguito alla pubblicazione degli esiti delle ottimizzazioni cattedre orario, preso atto che la richiesta era stata soddisfatta, ho inviato la rinuncia alla domanda di utilizzazione presentata successivamente alla richiesta di ottimizzazione. Successivamente sono state pubblicate le utilizzazioni e sono risultata destinataria di utilizzazione, ma in una scuola diversa da quella di precedente servizio e per la quale avevo chiesto conferma. Essendo stata soddisfatta prioritariamente la mia richiesta di ottimizzazione chiedo di conoscere la normativa riguardo alla eventuale priorità della richiesta di ottimizzazione rispetto alla richiesta di utilizzazione o viceversa.

Nel CCNI 2019/22, che ha disciplinato anche le utilizzazioni e le assegnazioni anche per l’a.s. 2024/25 in virtù dell’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, non prevede che l’utilizzazione venga annullata in caso di ottimizzazione e, a prescindere dal fatto che la cattedra sia stata migliorata, per l’a.s. 2024/25 la lettrice, con provvedimento dell’ATP competente, risulta assegnata alla scuola di cui al quesito. Pertanto, la stessa dovrà svolgere servizio nella scuola in cui è stata utilizzata, fermo restando che nulla le vieta di porre il problema al citato ATP, ma le anticipiamo che in casi analoghi hanno gli Uffici non hanno modificato il provvedimento di utilizzazione.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).