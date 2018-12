Osservatori Invalsi: USR Marche pubblica il bando per le candidature

L’USR Veneto ha pubblicato il bando per reclutare gli osservatori Invalsi per le prove, che si effettueranno nella prossima primavera nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Ricordiamo che i bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 20 dicembre 2018 e che il termine di presentazione delle domande di partecipazione devono riportare la scadenza del 25 gennaio 2019. Il rispetto di tali date consentirà la pubblicazione degli elenchi entro il 22 febbraio 2019 per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado; entro il 29 marzo 2019 per la classe terza della scuola secondaria di primo grado; entro il 17 aprile 2019 per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado.

Aggiorneremo il file man mano che anche gli altri uffici regionali pubblicheranno i loro bandi.

Bando Calabria

Bando Marche

Bando Veneto