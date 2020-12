Osservatori esterni prove Invalsi: bando USR Toscana Di

L’USR Toscana ha postato avviso pubblico per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per la rilevazione nazionale degli apprendimenti (RNA) nell’anno scolastico 2020/21 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR per la Toscana.

Andranno OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI alla domanda, ai fini della validità della candidatura:

a) documento di identità in corso di validità,

b) autorizzazione del superiore gerarchico (nel caso dei lavoratori dipendenti e dei DS e dei DT) relativa all’osservazione delle prove Invalsi per l’a.s. in corso. L’autorizzazione dev’essere protocollata, datata e firmata.

Il form compilato e gli allegati vanno consegnati nelle modalità indicate entro e non oltre le ore 23:59 del 21 gennaio 2021.

Il termine è perentorio.

Bando