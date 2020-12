Osservatori esterni prove Invalsi. Bando USR Sardegna Di

L’USR Sardegna ha pubblicato il bando per gli osservatori esterni per le prove Invalsi.

Le domande per Osservatore Esterno, dovranno pervenire, attraverso la compilazione del modulo al link

https://forms.gle/THg37VrcDCTof4z79 secondo la seguente procedura:

una volta compilato il modulo di cui al precedente link, il candidato dovrà stampare integralmente la domanda,

firmarla e inviarla in formato .pdf entro e non oltre il 17 gennaio 2021 all’indirizzo di posta elettronica dedicato

[email protected] e all’indirizzo di PEO dell’USR per la Sardegna [email protected] , corredata di quanto specificato al punto successivo.

Alla domanda devono essere allegati: fotocopia di un valido documento di identità e autorizzazione rilasciata dal

Dirigente Scolastico/Direttore Generale dell’U.S.R./Superiore gerarchico, come da modello allegato al

Bando (Allegato 1).

Bando

Allegato