Osservatori esterni prove Invalsi: bando USR Basilicata Di

L’USR Basilicata ha pubblicato il Bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 2020-2021.

Gli aspiranti alla selezione devono far pervenire la loro istanza unicamente per via telematica, con le modalità indicate nel bando , entro e non oltre le ore 23.59 del 15 gennaio 2021.

Bando