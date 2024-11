Osservatori esterni prove Invalsi 2024-25: requisiti, funzioni e compensi. Bandi USR in aggiornamento Di

Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 2024-25, che inizieranno il 4 marzo con gli studenti maturandi. Nei bandi vengono indicate le funzioni degli osservatori, i requisiti, i compensi e le scadenze per la presentazione delle domande.

Profilo e funzioni osservatori

Profilo:

a) caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con il docente referente;

b) conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;

c) abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.

Funzioni:

a) garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

b) limitatamente alla scuola Primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposito modulo online sul sito Internet dell’Invalsi;

c) relativamente alle somministrazioni CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il suo codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione nell’area riservata alla segreteria scolastica.

Requisiti

Nella domanda sono richieste le seguenti dichiarazioni:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico, indirizzo email personale, codice fiscale;

b) di cittadinanza;

c) di non esclusione dall’elettorato attivo;

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario vanno

indicate le condanne riportate o i procedimenti in corso);

e) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato, ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di non avere ricevuto sanzioni disciplinari (in caso contrario va indicata la natura

delle sanzioni disciplinari). La presenza di condanne penali o procedimenti in corso o sanzioni disciplinari può essere causa di esclusione dall’elenco dei

candidati come osservatore;

g) la sede di servizio attuale e quella dei due anni scolastici precedenti;

h) impegno a non svolgere l’incarico di osservatore in classi dell’Istituto in cui presta

servizio nell’a.s. in corso o lo ha prestato negli ultimi due anni precedenti;

i) di svolgere i seguenti ruoli (a parità di ruolo, si darà preferenza alle persone in servizio rispetto a quelle in quiescenza in ordine inverso di età):

1. dirigente tecnico in servizio o in quiescenza;

2. dirigente scolastico in servizio o in quiescenza. I DS in servizio necessitano di autorizzazione da parte dell’USR di competenza

3. docente vicario o secondo collaboratore del Dirigente scolastico, DS o docente a tempo indeterminato utilizzato presso l’amministrazione scolastica nel 2024/25 a supporto dell’autonomia (legge 448/1998 art. 26 c. 8) o per i progetti di valore nazionale (legge 107/2015 art. 1 c. 65);

4. docente a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza;

5. docente a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche, in servizio;

6. candidato all’insegnamento inserito in graduatorie di scuola;

7. candidato all’insegnamento NON inserito in graduatorie di scuola;

j) di essere in possesso di solide competenze informatiche di base relative all’utilizzo di Internet, posta elettronica e foglio elettronico;

k) impegno a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di incompatibilità che potrebbe pregiudicare l’esercizio imparziale della funzione (a titolo esemplificativo: non essere stato dipendente dell’istituzione scolastica oggetto di osservazione negli ultimi 3 anni, non aver ricevuto incarichi a titolo oneroso dall’istituzione scolastica, non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado con gli allievi oggetto di osservazione, non avere svolto attività con gli studenti oggetto della rilevazione).

l) autorizzazione al trattamento dei dati.

Compensi

A ciascun osservatore verranno corrisposte le seguenti cifre da parte dell’Invalsi:

a) euro 200 a classe somministrata di II primaria,

b) euro 350 a classe somministrata di V primaria e III secondaria di I grado,

c) euro 200 a classe somministrata di II secondaria di II grado + 100 euro per la somministrazione della prova DigComp.Mis (3 giorni complessivi)

d) euro 350 a classe somministrata di V secondaria di II grado comprensive di ogni onere nonché delle eventuali spese di viaggio e vitto. L’importo si intende a classe, anche se la somministrazione è realizzata in due o tre giornate distinte, in base alle materie.

Calendario prove Invalsi 2024_25

Bandi USR in aggiornamento

Toscana: scadenza ore 12 del 15 gennaio