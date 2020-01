Osservatori esterni Invalsi, è il periodo delle domande. Info su procedure

Osservatori esterni INVALSI: sono numerosi i bandi in scadenza a gennaio. Tutte le date e le info per la presentazione della domanda.

Una nostra lettrice chiede

“osservatore esterno per le prove Invalsi. Innanzitutto vorrei sapere se la residenza o il domicilio in una regione diversa da quella per la quale si fa domanda è motivo di esclusione dalla selezione. Io sono residente a Roma, ma domiciliata attualmente a Napoli e vorrei partecipare alla selezione per la regione Campania: posso tentare o sarei scartata a priori in quanto residente in un’altra regione?

Poi vorrei sapere è possibile presentare domanda di partecipazione in più regioni.

Inoltre vorrei sapere quando si viene a conoscenza della sede cui si è stati assegnati, in caso di esito positivo della selezione. Grazie.“

La risposta è affermativa alla possibilità di presentare domanda per più regioni. Lo spiega l’ufficio Scolastico del Piemonte in una serie di FAQ

Ne consegue che non abbia importanza il dato relativo a residenza o domicilio.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli elenchi dei docenti selezionati per la partecipazione alle prove invalsi 2020 in qualità di osservatori.

Requisiti per candidarsi Docenti con competenze informatiche Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-TIMSS, IEA ICCS Animatori digitali

Docenti con contratto a tempo indeterminato Docenti con contratto a tempo determinato Docenti collaboratori del Dirigente scolastico Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE Dirigenti scolastici Dirigenti tecnici In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane. Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati, con competenze informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d’Istituto.