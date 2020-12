Osservatori esterni Invalsi: bando USR Puglia. Scadenza 18 gennaio Di

L’USR Puglia ha pubblicato il bando per gli osservatori esterni Invalsi per le classi campione che affronteranno le prove.

I candidati dovranno compilare la domanda mediante il Form on-line appositamente predisposto nell’area interattiva “RILEVAZIONI AREA INTERATTIVA”, a cui si accede dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (www.pugliausr.gov.it).

La domanda on-line dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 gennaio 2021. Dopo aver proceduto alla compilazione ed all’invio della domanda on-line, il candidato dovrà richiedere la stampa (sempre on-line, cliccando sull’apposito pulsante STAMPA), che attesta il regolare invio della candidatura. La stampa della domanda dovrà essere firmata in modo autografo ed inviata, in formato PDF, non scansione immagine, all’indirizzo di posta elettronica dedicato [email protected] unitamente all’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico (se necessaria) e alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.

La trasmissione dovrà avvenire contestualmente (nella stessa giornata) all’invio della domanda on-line e nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il nome e cognome del candidato (a titolo di esempio: “Mario Rossi – Domanda Osservatore esterno 2021”).

