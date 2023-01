Ciclo di webinar gratuiti “Le 100 esperte STEM vanno a scuola” – a cura di Deascuola, Fondazione Bracco e 100esperte

“Le 100 esperte STEM vanno a scuola”, un nuovo percorso formativo ideato da Deascuola e Fondazione Bracco, con la collaborazione di 100esperte, con l’obiettivo di far conoscere a docenti, studentesse e studenti prospettive e opportunità delle discipline tecnico-scientifiche in ottica di parità di genere, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali sull’orientamento e sulla valorizzazione a scuola delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) come priorità formativa nazionale.

L’iniziativa, che prende il via il 26 gennaio, prevede quattro incontri pomeridiani gratuiti per docenti, uno per ogni lettera dell’acronimo STEM e due incontri al mattino dedicati alle classi.

Negli incontri le esperte condivideranno i loro percorsi formativi, le tematiche su cui stanno lavorando, le difficoltà, le scelte, gli errori, i successi, la bellezza del loro lavoro per fornire strumenti e spunti utili da usare in classe per orientare le scelte di studentesse e studenti.

Alla fine di ogni incontro saranno disponibili sui siti di Deascuola e di Fondazione Bracco le registrazioni dei webinar.

Scopri qui il programma: https://bit.ly/100sperte_STEM

Il primo dei quattro webinar per i docenti, S di Science, avrà luogo giovedì 26 gennaio dalle 17:00 alle 18:30. Sarà dedicato all’approfondimento di tematiche legate più strettamente alle scienze mediche, come la statistica medica, la diagnostica e la neurolinguistica. Vedrà la partecipazione di Sara Gandini, direttrice dell’unità “Molecular and Pharmaco-Epidemiology” del dipartimento di Oncologia Sperimentale dello IEO; Valentina Bambini, professoressa ordinaria di Linguistica alla IUSS Pavia; Luisa Torsi, professoressa ordinaria di Chimica all’Università di Bari e all’Albo Academy University in Finlandia.

Iscriviti subito: https://bit.ly/SDiScience

Il secondo incontro, T di Technology, si terrà martedì 7 febbraio dalle 17:00 alle 18:30 anticipa la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (11 febbraio) e sarà dedicato ad argomenti come la robotica per le neuroscienze e la cooperazione internazionale nell’ambito aerospaziale.

Il terzo appuntamento, E di Engineering, previsto per lunedì 13 marzo, dalle 17:00 alle 18:30, si concentra sulle opportunità offerte dai percorsi formativi in ingegneria, trattando argomenti come l’ingegneria gestionale e aerospaziale.

Nell’ultimo incontro per docenti, M di Mathematics, che avrà luogo giovedì 20 aprile dalle 17:00 alle 18:30, verranno illustrate opportunità e prospettive per le laureate in matematica, dalla ricerca all’applicazione in azienda.

Il primo incontro per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado è previsto il 28 febbraio dalle 11:00 alle 12:00 e si concentrerà sui temi di Science e Technology. Il secondo appuntamento si terrà il 28 aprile dalle 11:00 alle 12:00, Engineering e Mathematics. Entrambi gli incontri saranno moderati dalla fisica climatologa Serena Giacomin.