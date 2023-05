Organico licei musicali 2023/24: seconda ora primo strumento, discipline caratterizzanti e posti potenziamento Di

Definizione dell’organico dell’autonomia dei licei musicali 2023/24: come precedere in merito alle discipline caratterizzanti e ai posti di potenziamento.

Indicazioni ministeriali

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impartito le istruzioni operative relative alla definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24 con la nota del 12 aprile 2023,ove leggiamo che:

lo stesso Ministero ha adottato due decreti , di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021 [ ossia l’introduzione dell’i nsegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24 anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09 , al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti];

che l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente , fatta eccezione per i posti di sostegno che aumentano di 9.000 unità. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti di cui alla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;

Licei musicali

Discipline caratterizzanti

La nota del 12 aprile 2023 fornisce indicazioni per la definizione dell’organico dei Licei musicali, in riferimento alle discipline caratterizzanti, evidenziando, tra l’altro, la necessità di prestare particolare attenzione (da parte degli USR) all’attribuzione in organico di diritto dei posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento, prevista per le classi prime e seconde. Ricordiamo che la particolare attenzione richiesta discende dal fatto che:

la seconda ora di primo strumento per la classi prime e seconde, nonostante fosse prevista dai quadri orari già vigenti, è stata ripristinata in seguito all’esecuzione delle sentenze del TAR del Lazio — Roma , Sezione IIIbis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019;

per la classi prime e seconde, nonostante fosse prevista dai quadri orari già vigenti, è stata — , Sezione IIIbis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019; per dare esecuzione a quanto previsto dal TAR del Lazio, sono stati stanziati appositi fondi con la legge n. 145/2018 (comma 730): 730. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l’anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l’anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

L’organico, si legge ancora nella succitata nota, è definito per ciascuna sezione nel limite massimo di:

10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53)

(classe di concorso A53) 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63)

(classe di concorso A63) 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64)

Quanto:

– all’insegnamento di strumento (A-55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso:

8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ogni classe della medesima sezione.

– al laboratorio di musica d’insieme, attivato all’interno delle previste sottosezioni, sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso:

13 ore, affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre.

Costituzione posti interi

Nella nota del 12 aprile u.s., richiamando quanto già indicato con nota n. 22165 del 19/5/2017, il Ministero evidenzia inoltre la necessità che gli Uffici territoriali (in fase di determinazione degli organici) procedano alla costituzione del maggior numero possibile di posti interi.

Al fine suddetto, è possibile utilizzare i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche e i posti di potenziamento vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della stessa istituzione scolastica.

I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali, si legge infine nella nota succitata, potranno essere acquisiti nell’apposita sezione del SIDI dedicata all’organico di tale indirizzo. Tali posti, naturalmente, potranno essere utilizzati per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo riservate a queste discipline.

