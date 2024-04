Organico docenti di sostegno, in Lombardia oltre 32mila posti nell’a.s. 2023-24. Il dettaglio per provincia Di

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha reso noti i numeri relativi alle dotazioni organiche di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024. In totale 32.653 posti, 17.949 i posti in organico di diritto, 10.489 in deroga al 13 luglio 2023, 1.548 in deroga al 24 agosto 2023, 1.923 in deroga al 16 ottobre 2023.

La tabella con il dettaglio dei posti per provincia

Nota