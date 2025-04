Organico docenti 2025/26, in Sardegna tagliati 244 posti. Novità per la A-23 Di

In questi giorni gli Uffici Scolastici sono alle prese con il nuovo organico docenti per l’anno scolastico anche se, nonostante l’evidente premura per assicurare tutte le operazioni entro il 31 agosto, il Ministero non ha ancora pubblicato la circolare nazionale.

Il taglio di 244 posti rispetto all’anno scolastico 2024/25 – comunica la Gilda degli Insegnanti di Nuoro, che ha partecipato all’informativa presso l’Ufficio Scolastico regionale – porterà il numero complessivo di insegnanti nell’anno scolastico 2025/2026 per la regione Sardegna a 18.397 unità.

Si registra invece un + 50 nei posti di sostegno, per effetto della legge di Bilancio 2025, redistribuiti nelle 4 province secondo il criterio della maggiore scopertura.

Il numero dei posti di potenziamento rimane invariato, ma 12 unità vanno assegnati alla classe di concorso A-23, che debutta anche nelle scuole secondarie di II grado (7 alla secondaria di primo grado e 5 al secondo grado).

L’informativa a livello nazionale

