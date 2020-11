Organico Covid, stop a nuove assunzioni in secondarie di II grado. Clausola licenziamento anche se resta è nulla. Nota Sicilia Di

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con la nota n. 29685 del 10 novembre 2020, fornisce ulteriori indicazioni sulle assunzioni del personale scolastico Covid e sulla clausola di licenziamento in caso di lockdown.

La nota precisa che per le scuole secondarie di II grado, considerate le attuali modalità didattiche e fino a nuova comunicazione, deve essere sospesa la sottoscrizione di nuovi incarichi per personale docente ed ATA sui posti Covid, ivi incluse le eventuali sostituzioni di personale Covid assente.

I dirigenti scolastici possono invece valutare se nominare personale docente COVID per garantire il distanziamento fisico nelle attività laboratoriali in presenza.

Nel caso di assenza di un docente Covid si provvede alla sostituzione se è necessario per la didattica sia in presenza che in modalità digitale integrata, ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa.

I collaboratori scolastici Covid, visto che è stata attivata la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, e di conseguenza viene meno il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi, non vengono sostituiti. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.

Clausola risolutiva contratti è nulla

L’Usr conferma infine che la clausola risolutiva dei contratti Covid è stata eliminata in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 e non è necessario modificare il testo dei contratti già sottoscritti (ricordiamo che al SIDI è stata comunque modificata la dicitura dei contratti).

Pertanto la clausola risolutiva, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla. ATA, contratti Covid aggiornati: eliminata definitivamente la clausola del licenziamento in caso di lockdown

Vai alla nota 29685.10-11-2020