Organico Covid docenti e ATA: contratti fino al termine delle lezioni, non oltre il 15 giugno. Le date per regione Di

Dal Consiglio dei ministri del 17 marzo il via libera anche alla proroga dei contratti dell’organico Covid docenti e ATA fino al termine delle lezioni e comunque, ha specificato il Governo in un comunicato, non oltre il 15 giugno 2022. La scadenza dei contratti è strettamente legata ai calendari scolastici deliberati dalle Regioni

Dalla bozza del decreto legge, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole “può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022” sono sostituite con le seguenti “e prorogati fino al 31 marzo 2022, è prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022” e al secondo periodo le parole “400 milioni” sono sostituite con le seguenti “……….”

Il termine delle supplenze di docenti e ATA Covid impegnati nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dipende dal termine delle lezioni di ogni singola regione.

Le date:

4 giugno: Emilia Romagna, Marche.

8 giugno: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto.

9 giugno: Calabria, Puglia, Umbria.

10 giugno: Liguria, Sicilia, Toscana, Provincia Trento.

11 giugno: Friuli Venezia Giulia.

16 giugno: Provincia Bolzano.

Per la scuola dell’infanzia la fine delle attività è prevista il 30 giugno: considerato che la proroga dell’organico Covid non va oltre il 15 giugno, in questo caso i contratti non scadono al termine delle lezioni ma il 15 giugno, circa due settimane prima rispetto alla fine delle attività.

calendario 21-22 OS

Maggiori informazioni sulle modalità della proroga dei contratti arriveranno probabilmente nei prossimi giorni con una nota ministeriale.

Il personale potrà scegliere se accettare la proroga o meno. Dettagli in Organico Covid ATA, il supplente può rinunciare alla proroga e in Organico Covid docenti, effetti rinuncia proroga