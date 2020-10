Organico Covid di collaboratori scolastici da utilizzare in altre mansioni. Lettera Di

Inviato da Mara Pieroni – Sospese attività didattiche in Campania.

Personale COVID non viene licenziato ma scuole chiedono come gestire collaboratori scolastici, credo che attività per i collaboratori scolastici a scuola, diverse da quelle solite, ce ne siano tantissime.

Ogni collaboratore scolastico normalmente ha almeno il diploma e quindi ha tutti i requisiti per svolgere alcune delle mansioni degli impiegati amministrativi.

Se non ci sono postazioni di computer in segreteria, potrebbero essere utilizzate quelle dei laboratori di informatica che non servono alla didattica perché questa è sospesa. Certe volte le soluzioni semplici sono di fronte ai nostri occhi ma non le vediamo.