Organico aggiuntivo ATA: possibile inserire su SIDI i contratti, Agenda Sud dal 2 novembre. Avviso Di

Su SIDI l’avviso relativo all’inserimento dei contratti aggiuntivi ATA per il PNRR e Agenda Sud. Le scuole che hanno fatto richiesta di un’unità di personale in più per le finalità legate al PNRR e quelle del Sud coinvolte nel Piano Agenda Sud possono inserire i contratti di tipo N19. Le regioni del Piano Agenda Sud sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

“Potranno essere inseriti – si legge nell’avviso – tramite due nuove caratterizzazioni del contratto N19 per il personale ATA: – art. 21, comma 4 bis del DL 75/2023 (PNRR) – art. 10, comma 1 del DL 123/2023 (Agenda Sud). Sarà possibile, in questa prima fase, l’inserimento di un unico contratto N19, in relazione al profilo richiesto. I contratti PNRR potranno essere stipulati con decorrenze dal 16/10/2023 al 31/12/2023, mentre i contratti Agenda Sud potranno essere stipulati con decorrenza dal 2/11/2023 al 31/12/2023. Si rammenta che tali contratti potranno essere inseriti unicamente dalle scuole che hanno indicato la necessità di stipula di tali contratti tramite le rilevazioni effettuate dalla DGRUF“.

Quanti contratti

Si tratta in totale di 9.011 contratti, quanti quelli che hanno richiesto le scuole nelle due rilevazioni aperte dal Ministero. Un’unità di personale aggiuntiva a scuola: per il PNRR 2.948 assistenti amministrativi e tecnici e 4.235 collaboratori scolastici; per Agenda Sud 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici.