Organico aggiuntivo ATA: comunicazione alle scuole per ottenimento, a breve le supplenze. Collaboratore scolastico il profilo più richiesto Di

Le scuole iniziano a ricevere comunicazione per l’ottenimento dell’organico aggiuntivo ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia. La comunicazione via mail arriva dopo la chiusura della rilevazione aperta fino al 25 settembre per l’organico PNRR e fino al 3 ottobre per l’organico destinato al Piano Agenda Sud.

Come prospettato, il profilo maggiormente richiesto è quello del collaboratore scolastico. Si tratterebbe di numeri comunque bassi: un’unità di personale aggiuntivo a scuola e non tutte le scuole ne hanno fatto richiesta. Per l’organico aggiuntivo Agenda Sud su circa 2000 scuole potenzialmente beneficiarie sono state richieste 1.828 unità di personale in più.

Tra qualche giorno le scuole potranno iniziare a convocare gli aspiranti inseriti nelle graduatorie d’istituto. Saranno soprattutto gli ATA inseriti in terza fascia ad essere chiamati.

Il Ministero dell’istruzione e del merito dovrebbe fornire, tramite nota, le indicazioni necessarie per poter attivare i contratti: “Con nota successiva, ciascuna istituzione scolastica sarà autorizzata ad attivare il contratto in parola e saranno contestualmente fornite maggiori informazioni di dettaglio sui termini e le modalità operative per la stipula” si legge nella nota ministeriale del 21 settembre riferita all’organico PNRR.

Con decreto verranno assegnate le risorse alle scuole per tali finalità. Si tratta di 50 milioni di euro previsti dal decreto PA bis per l’organico aggiuntivo ATA PNRR e di 12 milioni di euro previsti dal decreto Caivano per l’organico aggiuntivo Agenda Sud destinato solo alle regioni del Mezzogiorno.

I fondi sono stati stanziati fino al 31 dicembre 2023 ma è volontà del governo prorogare i contratti al 2024. “In merito alla scadenza dei contratti per detto personale, intendo chiarire che il termine fissato al 31 dicembre 2023 risponde ad una ragione contabile dovuta al fatto che le risorse utilizzate, in quanto residui di fondi del Ministero, sono collegate a questo anno solare: ciò, beninteso, in attesa delle misure di natura pluriennale che potranno essere disposte, solo con legge di bilancio” ha detto il ministro Valditara in una recente interrogazione parlamentare.