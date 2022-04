Organici scuola 2022-23, per il sostegno oltre 117 mila posti, 11 mila in più rispetto allo scorso anno. DECRETO e TABELLA POSTI [PDF] Di

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il Decreto Interministeriale n.90 dell’11 aprile 2022 inerente le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’a.s.2022/2023.

Per quanto concerne i posti di sostegno, questi saranno 117.170 (di cui 106.170 i posti a.s. 2021/22 + 11.000 per incremento posti per l’a.s. 2022/23 – Legge di Bilancio per il 2020 art. 1 comma 960 + 6.446 i posti di potenziamento).

Ecco la suddivisione:

8.995: scuola dell’Infanzia

43.699: scuola primaria

32.175: scuola secondaria di I grado

32.301: scuola secondaria di II grado

A livello regionale, si segnalano i 17043 posti in Lombardia, 2344 in più rispetto al 2021/2022. Mentre per il Molise che invece avrà in totale 756 posti di sostegno, si segnalano 31 in più rispetto allo scorso anno.