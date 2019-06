Organici in calo a Torino: 5 scuole dimensionate

In provincia di Torino gli alunni iscritti nel prossimo anno scolastico saranno 1800 in meno tra asilo, elementari, medie.

I dati sono forniti da Repubblica.

Alle superiori si registra per fortuna un aumento di oltre 600 iscritti. In totale alla prossima prima campanella saranno più di 270mila i ragazzi a sedersi dietro i banchi delle scuole di Torino e provincia.

Il provveditorato ha comunque assegnato 123 posti di diritto in più, non è detto però che aumenterà l’organico sul fatto.

Ci saranno meno 332 iscritti nella scuola d’infanzia ( dove il prossimo anno ci saranno 31.434 bambini) e meno 2125 studenti nella scuola primaria, dove nell’anno scolastico 2019/ 2020 saranno 88746 i frequentanti. A pesare è il calo demografico su tutto il Piemonte, con una riduzione non solo solo della nascite, ma anche dei migranti.

In generale dunque dal prossimo anno ci sarà una leggera riduzione degli studenti per classi in provincia di Torino: all’infanzia la media sarà di 21,84, alle elementari 20,11, alle medie 21,42 e alle superiori 21,38.

Proprio nell’ultimo ciclo ci sarà l’unico aumento di iscritti con gli studenti che crescono di 649 e arrivano a 92.337 totali.

Il risultato sarà una riduzione delle scuole, che passeranno dalle 267 attuali a 262.