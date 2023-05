Organici ATA, in Campania – 88 posti e 13.262 alunni in meno. Anief: “Assegnazione supplenze semplificata, in presenza per i collaboratori” Di

Nel dettaglio: 22385 posti per l’organico 2023/24, la diminuzione del numero di alunni di -13262 si è fatta sentire sull’ organico ATA che perde in regione 88 posti. Lo scrive Anief Campania in una nota dopo l’incontro con l’USR Campania con Alessandra Boccanfuso, presidente Provinciale Anief Napoli.

Il Direttore dell’USR Ettore Acerra afferma che molto bisogna lavorare sui posti in deroga; il tavolo chiede di accettare come criteri per le assegnazioni attenzione al numero dei plessi, problematiche legate alla salute dei dipendenti che sono esonerati da alcuni servizi, edilizia scolastica (complessità nella distribuzione degli spazi del plesso), allievi con disabilità. Il tavolo chiede inoltre informativa dettagliata sia sull’OD ATA sia dei posti in deroga per singola scuola. Il Direttore accorda la richiesta.

Per quanto riguarda l’OD del Personale Educativo, premesso che è bloccato per tutta l’Italia, “riusciremo ad avere in Campania tre unità in OD togliendole ad altra regione”.

Lunga discussione c’è stata relativamente alle problematiche relative ai Licei Coreutici e Musicali che sono 34 nella regione per i quali ci saranno 180 cattedre in organico di fatto. Il problema ribadisce il Direttore sta nel limite fissato dal Ministero e nella numerosità dei licei Musicali tra loro anche molto distanti.

L’ANIEF chiede una riduzione delle tempistiche per le convocazioni ATA da prima fascia affinché le nomine non avvengano a novembre, inoltre, appoggiata anche dalle altre OOSS chiede una procedura semplificata per l’assegnazione delle supplenze ai collaboratori scolastici se non addirittura l’assegnazione in presenza. Tale richiesta è rafforzata dalla mancanza di una piattaforma istituzionale per questa procedura.

Il tavolo chiede, infine, di calendarizzare ulteriori incontri per la definizione dei CIR Campania per la durata e le modalità delle assemblee territoriali, permessi studio 150 ore e utilizzazioni e assegnazioni per il personale docente e ATA 2023/2024.

“L’Anief si dichiara assolutamente non soddisfatta dai risultati di questa informativa. Afferma Alessandra Boccanfuso 88 unità perse sembrano poche ma bisogna considerare che per quest’anno il dimensionamento ha toccato poche scuole. Per il 2024-2025 ci si attende un massiccio dimensionamento con le catastrofiche conseguenze sull’OD dei docenti ma soprattutto degli ATA”.