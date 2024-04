Organici ATA 24/25, Anief: in Sicilia 80 posti in meno di DSGA per effetto del dimensionamento scolastico Di

Durante l’incontro -Anief presente con Emanuele Panebianco, presidente provinciale di Palermo – sono stati resi noti i numeri comunicati dal MIM relativamente a ogni profilo professionale. Complessivamente non vi sono sensibili variazioni nei profili di CS e AT, mentre invece si perde n. 01 posto di AA in provincia di Palermo.

Come prevedibile la maggiore criticità si è riscontrata sui posti dei Dsga che hanno registrato un taglio di n. 80 unità, effetto diretto del dimensionamento scolastico.

A questa contrazione si aggiunge anche l’esubero provinciale nelle seguenti province:

– n. 02 Agrigento

– n. 02 Siracusa

– n. 02 Trapani

Sempre riguardo ai posti di DSGA si registra inoltre una disponibilità di sedi così distribuita a livello regionale:

– n. 03 CL

– n. 44 CT

– n. 04 EN

– n. 08 ME

– n. 07 PA

– n. 11 RG

Saranno gli Ambiti Provinciali quindi a graduare i DSGA coinvolti dall’esubero provinciale ed a coloro i quali risulteranno perdenti posto l’USR vorrebbe dare possibilità di accesso alla mobilità volontaria su posti accantonati proporzionalmente nelle province nelle quali c’è disponibilità.

ANIEF è stata presente alla riunione e vuole ribadire ancora una volta come la figura dei DSGA sia fondamentale per il buon funzionamento delle scuole e che questa notevole riduzione dell’organico frutto del dimensionamento scolastico pregiudica ulteriormente il sistema scolastico siciliano.

Anche ANIEF sostiene che sia opportuno prevedere, accanto alla mobilità provinciale, una collocazione provvisoria dentro gli Uffici scolastici provinciali o in altre amministrazioni periferiche dello Stato.

Sul punto, il Direttore Pierro non si è detto contrario a tali ipotesi, ma intende riconvocare il tavolo tra qualche giorno per tornare su tale questione.

Si rimane in attesa, comunque, di ulteriori indicazioni dal Ministero con l’impegno di ulteriore informativa, in attesa anche dei chiarimenti definitivi sulla proroga o ricontrattualizzazione dei Collaboratori Scolastici legati ai contratti PNRR o Agenda SUD.