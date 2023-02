Organici ATA, 204.498 posti per il 2023/24: oltre 130mila per i collaboratori scolastici. Bozza decreto Di

Si è svolto oggi l’incontro tra Ministero dell’istruzione e del merito e Organizzazioni sindacali del comparto scuola sugli organici del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2023/24. Ai Sindacati è stata presentata la bozza di decreto. Per il personale ATA “un quadro avvilente e deludente” riferisce la Uil Scuola.

I posti – 204.498 – sono circa quelli dello scorso anno, 20 in meno per la precisione, così suddivisi:

131.143 Collaboratori scolastici, di cui 590 posti sono destinati alla terza procedura assunzionale attesa nel 2023 riservata agli ex LSU.

46.858 Assistenti amministrativi. 264 posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per gli ex co.co.co.

17.190 Assistenti tecnici, di cui 5 (solo per la Sicilia) sono i posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per gli ex co.co.co.

Mancano i dati relativi ai DSGA, che saranno resi noti in un successivo incontro.

“Il sistema di calcolo dell’organico ATA – commenta la Uil Scuola dopo la riunione – continua a basarsi infatti sulla vecchia normativa tenendo conto solo di una serie di parametri numerici come il numero dei plessi, il numero degli alunni e di quelli con disabilità. Mentre non si tiene minimamente in considerazione: per gli Assistenti amministrativi il disbrigo di pratiche anche non scolastiche che richiedono particolare attenzione, professionalità e necessità di formazione e per i Collaboratori Scolastici la responsabilità della sicurezza verso gli alunni“.