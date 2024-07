Organici ATA 2024-25, Anief Campania: 21.438 i posti. Tabella per profilo e provincia Di

L’Anief, presente all’incontro con l’USR Campania con Stefano Cavallini, presidente Regionale Anief Campania, ha innanzitutto ribadito la necessità di comunicare alle scuole nel minor tempo possibile la disponibilità ATA in Organico di Diritto per non avere soprannumerari e confermare l’organico dell’anno scorso in ogni istituzione scolastiche per non risentire delle criticità dovute ai dimensionamenti scolastici.

Lo schema dell’organico complessivo per l’A.S. 2024/25 si attesta sulle 21438 unità (ad esclusione dei Direttori SGA):

Anche se al SIDI, considerando il decremento del numero di alunni a livello regionale (che purtroppo si registra anche rispetto agli scorsi anni) si ha un numero di personale ATA minore rispetto all’anno in corso, con apparenti esuberi, ci sarà una comunicazione dei vari AA.TT.PP. con le singole scuole per definire gli organici di istituto definitivi che seguiranno 2 criteri principali:

Evitare nei limiti del possibile i soprannumerari;

Dare più risorse a istituti dove vi è un alta percentuale di alunni in situazione di handicap.

Questo soprattutto perché i punti di erogazione sono rimasti sostanzialmente invariati a livello regionale nonostante gli alunni siano diminuiti e molte scuole in regione hanno subito un dimensionamento drastico.

Discorso a parte si ha per il numero dei Direttori SGA. Per l’anno 2024/25 ci sarà un numero di Ds, e quindi di Dsga, pari a 839 unità. Le autonomie scolastiche, con ulteriori 21 istituzioni scolastiche con la deroga al 2,5% sul numero effettivo di scuola derivante dal dimensionamento, per il solo l’anno 2024/25, sarà di 860 istituti. Il problema si riscontra per la sola provincia di Salerno dove sono previsti 2 DSGA in esubero a livello provinciale.

Per i posti in deroga ci si è aggiornati ad un ulteriore incontro da fare tra giugno e luglio.

Attenzione è stata riservata ai 110 assistenti tecnici assegnati agli istituti comprensivi. Anief ha richiesto una specifica sull’organizzazione del lavoro di tali assistenti tecnici, dipendenti dalla sola istituzione scolastica capofila.

“Come Anief continuiamo a non essere soddisfatti del numero del personale ATA in OD, già considerato insufficiente quest’anno – commenta Stefano Cavallini – Ci vogliono far passare per una vittoria la conferma dell’organico di quest’anno a fronte di ulteriore diminuzione degli alunni. Bisogna comunque considerare sempre i punti di erogazione che risultano invariati a livello regionale e l’ulteriore occasione persa per cercare di organizzare il lavoro, anche didattico, basandoci su numeri in aumento del personale ATA e non sostanzialmente uguali. Al netto degli ulteriori dimensionamenti a livello regionale che ci saranno nei prossimi anni”.