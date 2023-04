Organici ATA 2023/24, in totale 204.449 posti: oltre 131mila collaboratori scolastici, 46.858 assistenti amministrativi. I dati Di

In totale 204.449 posti per il personale ATA per l’anno scolastico 2023/24, con un decremento di 78 posti rispetto all’anno scolastico precedente. Sono questi i dati delle dotazioni organiche delle tabelle allegate alla circolare ministeriale di prossima pubblicazione. 30.389 posti in Lombardia, seguita dalla Campania con 22.385 posti e dal Lazio con oltre 18 mila posti. Ultimo il Molise con poco più di mille posti.

Per quanto riguarda i profili professionali, sono 131.143 i posti per collaboratore scolastico, di cui quasi 20mila in Lombardia, oltre 14mila in Campania, più di 12mila posti in Sicilia, 11.845 nel Lazio, 9.354 in Piemonte.

Ulteriori 590 posti sono destinati alla terza procedura selettiva degli ex LSU le cui assunzioni sono attese da settembre 2023, come previsto dal Milleproroghe, non in tutte le regioni: 272 posti nel Lazio, 94 in Emilia Romagna, 68 in Lombardia, 38 Liguria, 31 Marche, 26 Veneto, 25 Piemonte, 16 Toscana, 12 Sardegna, 5 Umbria, 3 Campania.

11.263 sono i posti accantonati per il profilo professionale del collaboratore scolastico dovuti all’internalizzazione dei servizi di pulizia.

17.190 i posti per assistente tecnico, di cui oltre 2mila solo in Lombardia e Campania, oltre 1.900 in Sicilia, più di 1.400 in Puglia.

Per questo profilo professionale va considerata anche la dotazione organica di 1000 assistenti tecnici introdotti con la legge di bilancio 2021 nelle scuole del primo ciclo destinati ai laboratori di informatica, di cui 162 in Lombardia, 110 in Campania, 97 Lazio, 95 Sicilia, 77 in Veneto.

46.858 sono invece i posti per il profilo dell’assistente amministrativo, con un decremento di 29 posti rispetto all’a.s. 2022/23: 7.278 posti in Lombardia, 5.117 in Campania, 4.705 in Sicilia, 4.419 nel Lazio, 3.426 in Puglia.

Sono infine 7.936 i posti per i DSGA, di cui 129 CPIA.

Alle 15:00 è in programma una riunione al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo gli organici Ata per il prossimo anno scolastico. Al termine collegamento in diretta con Cristina Dal Pino (Anief) per tutti gli ultimi aggiornamenti.