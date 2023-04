Organici ATA 2023/24, 1000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo. Tabella posti per regione Di

Pubblicata la nota con le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA. Nelle tabelle allegate la distribuzione dei posti per profilo professionale e regione.

Nella tabella C2 la distribuzione dei posti dei 1000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, introdotti con la legge di bilancio 2021.

Gli assistenti tecnici, dall’anno scolastico 2021/22, sono stati destinati ai laboratori “Informatica” (codice T72) delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Sono gli USR a individuar le istituzioni scolastiche del primo ciclo, le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata.

Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento, con salvezza, in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della predisposizione e dell’organizzazione dell’attività didattica di competenza.

Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia – si legge nella nota – provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle

istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all’Ufficio scolastico regionale.

Per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei

vari gradi di istruzione.

NOTA

Errata corrige nota

Tabelle organico ATA 2023.2024

Bozza decreto