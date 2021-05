Organici ATA 2021/22, in Molise 1.290 posti. Decreto ripartizione Di

Con il decreto 24 del 12 maggio 2021 l’Ufficio scolastico regionale per il Molise trasmette la ripartizione delle dotazioni organiche del personale ATA 2021/22. In totale i posti per la regione Molise sono 1.290 e sono suddivisi tra l’Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso e l’Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia.

970 posti vanno alla provincia di Campobasso, 320 alla provincia di Isernia. 26.572 alunni sono nelle scuole della provincia di Campobasso, 9.185 in quella di Isernia.

Decreto