Organici ATA 2021/22: 204.574 posti. Schema di DECRETO e TABELLE suddivisione per profilo e regione Di

Organici ATA 2021/22: bozza decreto interministeriale (Ministero Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze). Allegate allo schema di decreto le tabelle nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.

Tabelle

Assistenti amministrativi

Assistenti tecnici

Ci saranno anche i mille posti in più per gli assistenti tecnici, come previsto dall’ultima legge di bilancio.

Collaboratori scolastici

Posti accantonati ex Lsu

Dsga

Schema di decreto organici -ata-a-s-2021-2022