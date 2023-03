Organici 2023-24, oltre 9mila posti in più sul sostegno: quasi 2mila in Lombardia, 800 nel Lazio Di

In aumento i numeri dei posti di sostegno per il prossimo anno scolastico. Rispetto al 2022-23 saranno 9mila in più. Nel 2022-23 i posti previsti erano 117.770, mentre nel 2023-24 saranno 126.170, secondo quanto si evince dalle tabelle ministeriali.

Il maggior incremento sarà in Lombardia con 1929 posti in più, seguito dal Lazio con 849 e la Campania con 848. Quarto posto per la Sicilia con 817.

I posti sul potenziamento, così come previsti dalla Legge 107/2015 saranno oltre 1000 in Lombardia e 788 nel Lazio, 649, invece, in Sicilia.

Per quanto riguarda il grado d’istruzione, i posti sul sostegno saranno 9679 per la scuola dell’infanzia (1439 in Campania, 1195 in Sicilia e 1091 in Lombardia). 47.148 per la scuola primaria con 7.726 in Lombardia, 5.730 in Campania e 5.709 nel Lazio. Per quanto riguarda, invece, la scuola media saranno 34.426 con 6.035 in Lombardia, 3.820 in Sicilia e 3.596 nel Lazio. Nella scuola superiore, invece, saranno 34.917 con oltre 4mila posto in Lombardia e Campania e quasi 4mila in Sicilia.

Il totale, per regione, dunque, vede oltre 18mila posti in Lombardia, quasi 15mila in Campania e poco meno di 14mila in Sicilia e Lazio.

I 9mila posti sul sostegno, si specifica, rientrano in una misura già prevista dalla Legge di Bilancio 2021.