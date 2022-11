Orari apertura asili nido ampliati a parità di tariffa anche durante le vacanze di Natale: in Piemonte finanziati 63 Comuni Di

2.720.000 euro stanziati dalla Regione Piemonte per l’anno educativo 2022/23 per prolungare l’orario di apertura degli asili nido di propria titolarità mantenendo invariate le tariffe per le famiglie. In totale sono 63 i Comuni finanziati. L’obiettivo è facilitare le famiglie con bambini della fascia 0-3 anni a conciliare lavoro e famiglia.

Gli asili potranno inoltre attivare moduli di prolungamento orario durante le vacanze natalizie e pasquali.

L’orario potrà essere ampliato dal lunedì al venerdì e/o il sabato mattina, ad integrazione di quello standard garantito.

Comuni finanziati

“La famiglia – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino – ė il primo ammortizzatore sociale, culla degli affetti e luogo nel quale si forma l’identità di ognuno di noi. Il nostro obiettivo è sostenerla e tutelarla tramite misure concrete, finalizzate al sostegno della natalità per uscire da questa glaciazione demografica e riscoprire la bellezza della genitorialità”.