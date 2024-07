Opposizioni unite contro l’Autonomia differenziata: depositato il quesito referendario Di

Un’ampia coalizione di forze politiche, sindacali e della società civile si è riunita davanti alla Corte di Cassazione per depositare il quesito referendario che mira ad abrogare la legge sull’Autonomia differenziata.

L’iniziativa, che vede la partecipazione di quasi tutte le forze di opposizione (con l’eccezione di Azione), sindacati, associazioni e giuristi, segna l’inizio di una campagna che dovrà raccogliere 500.000 firme per indire il referendum.

Le voci dell’opposizione

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha definito il quesito come uno strumento “per cancellare questa legge che spacca in due il Paese”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l’importanza di contrastare lo “Spacca Italia”, evidenziando i rischi per settori cruciali come sanità, istruzione e infrastrutture.

Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra si è detto fiducioso nella risposta degli italiani, mentre Angelo Bonelli ha criticato il governo Meloni per “svendere il Sud a Salvini” e indebolire il sistema produttivo ed economico nazionale.

Riccardo Magi di +Europa ha sollevato la questione della firma digitale, chiedendo al governo di attivare la piattaforma per facilitare la raccolta delle firme. Maria Elena Boschi di Italia Viva ha criticato la riforma per la mancanza di finanziamenti adeguati, sostenendo che aumenterà i divari tra Nord e Sud senza beneficiare nemmeno le regioni settentrionali.

Maurizio Landini, segretario della CGIL, ha definito questa una “battaglia decisiva”, sottolineando l’importanza della partecipazione al voto.

Azioni parallele e coordinamento

Schlein ha anche ricordato che le opposizioni stanno agendo parallelamente nei consigli regionali guidati dal centrosinistra. Un coordinamento tra Emilia Romagna, Campania, Puglia, Toscana e Sardegna sta lavorando a un testo condiviso da sottoporre alla Consulta.

Una coalizione ampia e variegata

Il deposito del quesito ha visto la partecipazione di una vasta gamma di figure, tra cui rappresentanti sindacali, leader politici, accademici e esponenti di associazioni come ANPI, ACLI, WWF e Legambiente. L’ampia coalizione riflette la portata delle preoccupazioni riguardo all’Autonomia differenziata e la determinazione a offrire ai cittadini la possibilità di esprimersi direttamente su questa riforma costituzionale.

Cosa prevede il testo

La legge definisce i principi e le procedure per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni ordinarie, come previsto dall’art. 116 della Costituzione. Le finalità sono: rispettare l’unità nazionale, rimuovere disparità nell’accesso ai servizi essenziali, attuare il decentramento amministrativo e la semplificazione.

Il procedimento prevede:

L’iniziativa della regione interessata Il negoziato tra governo e regione per definire un’intesa preliminare L’approvazione dello schema di intesa preliminare dal Consiglio dei Ministri , con parere della Conferenza Unificata L’esame da parte delle Camere che si esprimono con atti di indirizzo La predisposizione dell’intesa definitiva L’approvazione dell’intesa definitiva dalla regione e dal Parlamento a maggioranza assoluta

Le intese hanno durata massima di 10 anni, rinnovabile, e possono essere modificate o la loro efficacia può cessare.

L’attribuzione di autonomia è subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto legislativo, per garantirli su tutto il territorio. È previsto il monitoraggio della loro effettiva erogazione.

Il trasferimento delle funzioni relative ai Lep avviene solo dopo la determinazione dei Lep e dei costi standard, nei limiti delle risorse stanziate. Le funzioni trasferite possono essere attribuite dalla Regione a enti locali. Una Commissione paritetica Stato-Regione-Enti locali individua beni e risorse da trasferire.

Le Regioni potranno chiedere di assumere competenze esclusive su una o tutte le 23 materie previste, tra cui salute, istruzione, ambiente, sport, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Per 14 di queste materie, però, dovranno essere rispettati i Livelli essenziali di prestazione, ovvero standard minimi di servizi garantiti su tutto il territorio nazionale.

Per determinare i livelli e i costi dei Lep saranno necessari uno o più decreti legislativi, per cui il governo ha 24 mesi di tempo. Stato e Regioni avranno poi 5 mesi per raggiungere gli accordi, che potranno durare fino a 10 anni e essere rinnovati o disdetti con 12 mesi di preavviso.

La legge stabilisce l’invarianza finanziaria, misure perequative dello Stato e l’applicazione alle regioni che hanno già avviato il percorso di autonomia differenziata.