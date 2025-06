Omicidi di donne, maltrattamenti, stalking. I dati 2023 sulla criminalità degli stranieri: “Sono l’8,5% della popolazione, ma il 43% degli indagati per stupro” Di

Il dibattito sulla correlazione tra immigrazione e criminalità è spesso acceso e talvolta impreciso. Secondo Antonio Fuccillo, ordinario di diritto interculturale all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, analizzare i dati assoluti senza considerarne il rapporto con la consistenza dei gruppi di riferimento può portare a conclusioni fuorvianti.

Fuccillo afferma che per una corretta interpretazione del fenomeno è fondamentale basarsi sulle statistiche ufficiali diffuse dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

I dati del 2023 mostrano che il 43% dei 5.832 indagati per stupro sono stranieri, così come il 27,5% dei 160 accusati di omicidio di donne. Percentuali significative si registrano anche per maltrattamenti contro familiari e conviventi (28,2% di stranieri su 27.659 indagati) e atti persecutori (18,4% su 18.043). Particolarmente rilevante la percentuale di stranieri tra gli indagati per costrizione o induzione al matrimonio (75% su 33) e per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (43,7% su 128).

I dati, sottolinea Fuccillo, vanno confrontati con la percentuale di immigrati sul totale della popolazione, che si attesta intorno all’8,5%.