Oltre un milione di alunni nei licei, mezzo milione nei professionali. I numeri ufficiali del Ministero Di

Gli alunni delle scuole superiori, per l’anno scolastico 2021-22, sono oltre 2,5 milioni. Si tratta esattamente di 2.661.856.

In particolare sono 1.356.811 quelli dei licei, 843.226 per i tecnici, 461.819 per i professionali. Numeri a tre cifre per i licei in Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Puglia.

Numeri a tre cifre nei tecnici in Lombardia. In totale è nella Lombardia che troviamo il numero più alto con quasi 400mila studenti, seguita poi dalla Campania con 311mila, poi dal Lazio con 256mila.

FOCUS