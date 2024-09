Oltre 63mila studenti siciliani coinvolti in progetti di educazione stradale Di

Un monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha rilevato che oltre 63 mila studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, hanno partecipato a progetti di educazione stradale nell’anno scolastico 2023-2024.

L’iniziativa ha coinvolto 496 istituti scolastici in tutte le province dell’isola, con un totale di oltre 4.000 ore di formazione. L’obiettivo principale dei progetti è promuovere la cultura della sicurezza stradale e educare a una cittadinanza consapevole. I dati emergono da un monitoraggio condotto dall’USR Sicilia per conoscere l’attività progettuale sull’educazione stradale programmata e messa in atto dalle scuole siciliane di ogni ordine e grado.