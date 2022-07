Oltre 400 borse di studio INPS per i collegi universitari: tutte le info utili Di

È aperto, con scadenza al 16 agosto 2022, il bando INPS che mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 477 borse di studio per la copertura parziale o totale delle rette dei 53 Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).

Il bando prevede, a seconda del reddito ISEE, contributi fino a un massimo di 12.500 euro per il prossimo anno accademico. Queste borse di studio saranno erogate agli studenti beneficiari anche negli anni successivi per tutta la durata del percorso accademico, previo mantenimento dei requisiti di merito previsti da bando. L’ottenimento della borsa di studio è subordinato al superamento da parte degli studenti dei concorsi di ammissione ai Collegi che valutano i meriti scolastici e le motivazioni degli allievi, indipendentemente dal reddito. I bandi di ammissione ai 53 Collegi Universitari di Merito sono già aperti e per l’anno accademico 2022-23 mettono a disposizione oltre 1.000 posti.

I REQUISITI. Per fare domanda gli studenti non devono essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; devono essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda; non devono aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando; non devono essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari; non devono aver riportato condanne penali o non devono aver procedimenti penali in corso; non devono usufruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a 6.000 euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l’anno accademico 2022/2023 e non devono essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell’INPS. Per informazioni: https://www.inps.it/welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=38&itipo=1#

I Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti, oltre a usufruire di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo ulteriore rispetto agli studi universitari, prevalentemente orientato alla preparazione al mondo del lavoro. Gli studenti sono ammessi ai Collegi attraverso un concorso che ne valuta i meriti scolastici e le motivazioni, indipendentemente dal reddito. Per conoscere i Collegi e i bandi aperti: https://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-collegio.aspx

IL ‘PROFILO DEL COLLEGIALE’

I Collegi hanno registrato nel 2021 un aumento delle richieste di ammissione del 12%. Il 47% dei ‘collegiali’ segue corsi di laurea in area STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), a fronte di una media nazionale del 24%, mentre il 16% appartiene all’area medica. Il 95,3% degli studenti dei Collegi conclude gli studi nei tempi previsti e il 97,5% ha un lavoro a un anno dalla laurea.

GLI STUDENTI ‘FUORI SEDE’ IN ITALIA.

Nel 2021 oltre il 70% dei laureati ha studiato nella stessa provincia in cui ha conseguito il diploma (44,3%) o nella provincia limitrofa (25,8%). La scelta di “studiare vicino a casa” è legata all’ampia disponibilità di sedi universitarie sul territorio, ma anche alla necessità di contenere i costi. Oggi gli studenti universitari sono 1,79 milioni di cui oltre 500.000 fuori sede. I beneficiari di borse di studio sono circa 244.000. Considerato che i posti disponibili in studentati universitari e collegi sono circa 40.000, emerge che oltre 250.000 fuori sede vivono in appartamenti in affitto, senza percepire borse di studio, con spese comprese tra i 6.500 e gli 8.000 euro all’anno (vitto, alloggio, utenze, internet). Un anno in un Collegio di merito, tenendo conto che le borse di studio erogate da queste strutture coprono dal 30 al 100% delle spese, ha un costo medio rimanente, a carico dei ragazzi, compreso tra i 5.000 e i 6.000 euro (inclusi percorso formativo personalizzato, vitto, alloggio, utenze, internet, utilizzo dei luoghi di studio e svago interni alle strutture)*.

CARATTERISTICHE DEI COLLEGI

I Collegi Universitari di Merito sono strutture residenziali destinate a ospitare studenti delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione italiane, statali e non statali, che nel corso degli studi dimostrino doti, motivazioni e impegno particolari, ottenendo risultati di eccellenza.

La Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) è l’associazione che riunisce e rappresenta 53 Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Gli studenti ammessi per concorso, basato su merito e motivazione personale, oltre a vitto ed alloggio, ricevono un insieme di servizi come l’assistenza tutoriale personalizzata e l’offerta di attività culturali integrative ai corsi accademici, basate su un contratto personalizzato tra il Collegio e il singolo studente che intendono preparare lo studente alla vita professionale.

Per ottenere l’accreditamento i di Collegi Universitari di merito devono avere alcune caratteristiche distintive come, ad esempio:

definire un percorso formativo personalizzato, prevedendo coaching e tutoring per tutti gli studenti;

garantire borse di studio e agevolazioni per gli studenti meno abbienti;

offrire e garantire iniziative di mobilità internazionale;

realizzare accordi di collaborazione con associazioni di categoria, enti pubblici, medie-grandi imprese per attività formative e di orientamento al lavoro.

I Collegi Universitari di Merito si trovano in diciassette città italiane situate in undici regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia). Nel 2022, inoltre, anche il College Sant’Efisio di Cagliari è stato riconosciuto come Collegio di Merito dal Ministero dell’Università e della Ricerca.