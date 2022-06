Oggi Tar del Lazio decide su mascherine per l’esame di maturità Di

Alla vigilia della fine delle lezioni che in gran parte d’Italia termineranno domani e a due settimane dalla maturità che prenderà il via il 22 giugno, si dibatte ancora sul tema ‘mascherine sì mascherine no’ a scuola: oggi a pronunciarsi sarà il Tar del Lazio.

Arriverà infatti alla discussione in camera di consiglio il ricorso amministrativo proposto dal Codacons per sollecitare la sospensione – e il successivo annullamento in sede di giudizio di merito – dell’ordinanza con la quale il Ministero della Salute il 28 aprile scorso ha disposto l’obbligo per gli studenti d’indossare la mascherina FFP2 negli ambienti scolastici.

Sull’argomento, come abbiamo riferito a parte, è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini: “Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti. Il penultimo giorno con la mascherina: solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con 30 gradi senza alcun senso con la faccia coperta. Speriamo possano fare la maturità respirando”.