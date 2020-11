Oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 segui l’incontro: “Le nuove frontiere della didattica: strategie di public speaking e DDI”

All’interno del documento relativo alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente emanato dalla Comunità Europea nel 2008, leggiamo che “Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso”

La rapida evoluzione dei mezzi di acquisizione delle conoscenze e la situazione emergenziale in cui ci troviamo rendono necessaria una riflessione ed un approfondimento sull’importanza del termine “adattarsi”, spesso inteso in chiave negativa. È utile ricordare che la capacità di adattarsi ai cambiamenti, evolvere, è l’attitudine che permette a tutti gli esseri viventi, non solo all’uomo, di perpetrare la specie di appartenenza. La resilienza, infatti, è la capacità di riuscire a far fronte ad eventi negativi con un atteggiamento positivo.

Abbiamo ritenuto fondamentale supportarvi con un webinar gratuito su: “Le nuove frontiere della didattica: strategie di public speaking e DDI”

Nel corso di questo evento , vogliamo proprio accendere la riflessione su alcune delle competenze richieste dall’attuale contesto sociale e scolastico, poiché inevitabilmente la necessità di adeguare “la didattica” a nuovi strumenti e strategie richiede il consolidarsi e svilupparsi delle life skills, nonché la capacità di guardare “oltre” e sperimentare nuove frontiere educative.

Per seguire la diretta di oggi pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è sufficiente registrati gratuitamente al seguente LINK

Durante questo incontro, della durata di 2 ore, parleremo di:

Didattica a distanza: strategie di public speaking e CNV per una comunicazione più efficace

Didattica Digitale Integrata (DDI): metodologie, strumenti e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali

Intervengono:

Life coach – Carmen Pirrone

Prof.ssa – Maria Chiara Grigiante

Per maggiori informazioni:

Telefono: 091.7098311/357

Cellulare e whatsapp:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Scrivi a: [email protected] ; o visita il sito: www.eurosofia.it

#didattica #innovazione #strategiedidattiche #lifecoaching #softskills #publicspeaking #inclusione