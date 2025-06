Oggi è la giornata mondiale dei genitori: leggi un libro a tuo figlio. Le istruzioni Di

Oggi è la Giornata Mondiale dei Genitori, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, e si celebra ogni anno con l’intento di riconoscere il ruolo fondamentale di madre e padre nella crescita dei figli. L’iniziativa si pone come scopo quello di non dimenticare e a volte riscoprire il ruolo della genitorialità nella crescita delle future generazioni e promuovere momenti di condivisione in famiglia favorendo il benessere domestico. Quindi, quale migliore occasione per leggere un libro ai vostri figli.

Un suggerimento dalla scienza

In occasione di questa giornata, un contributo rilevante arriva dal mondo scientifico: quando i genitori mettono da parte i dispositivi digitali e scelgono di leggere un libro con i loro bambini, si favorisce un’interazione che stimola lo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore. Uniamo, quindi, il suggerimento della condivisione, con il benessere domestico che ha come risvolto lo sviluppo cognitivo dei figli.

Di cosa parliamo, esattamente? Potenziamento delle capacità linguistiche, rafforzamento del legame affettivo, sviluppo di attenzione e memoria e, infine, promozione per l’interesse nella cultura. Tutto ciò con un gesto semplice, un libro letto insieme. Nutrizione per il pensiero e costruzione di fiducia.

Le istruzioni

Spegni lo smartphone, scegli un bel libro (adeguato all’età di tuo figlio), siediti con lui e leggigli una storia. Un gesto accessibile, che non richiede particolari mezzi ma solo attenzione, presenza e cura.