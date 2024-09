Occupazione finita al Righi di Roma: nessun danno alla scuola Di

Dopo diversi giorni di occupazione, il liceo Righi di Roma torna “libero”. Nei giorni scorsi, infatti, l’istituto di Via Campania è stato uno dei plessi scolastici della Capitale occupati dagli studenti per protesta.

Come spiega Il Corriere della Sera, al termine di un confronto tra i ragazzi, i rappresentanti dei genitori e la preside, gli occupanti hanno infine acconsentito a lasciare la scuola che, stando alle prime informazioni, non sarebbe stata vandalizzata, come invece è successo altrove.

Nel momento in cui gli studenti hanno iniziato l’occupazione, la dirigente scolastica aveva sottolineato i rischi: “Si fa presente a tutti gli studenti e a tutte le famiglie che l’occupazione è un reato e che tutti coloro che vi prendono parte possono essere perseguiti penalmente e civilmente, si invitano tutte le famiglie a non consentire ai propri figli di partecipare a tale azione illegale e contraria al diritto allo studio, in un periodo così delicato di chiusura del primo trimestre“.

L’occupazione però nei giorni scorsi, come negli altri istituti, è proseguita fra feste con dj set, tornei di burraco e dibattiti organizzati dai ragazzi, che rivendicavano – con l’ondata di occupazioni nelle scuole della Capitale – un loro manifesto programmatico che spaziava dalla necessita “di una nuova scuola pubblica” alla “lotta per la liberazione femminile” passando per il sostegno alla causa palestinese.

La scuola è stata lasciata libera dall’occupazione nel pomeriggio dell’8 dicembre “in buone condizioni, non è stato danneggiato nulla”, dicono i genitori presenti.

Mentre invece le lezioni riprenderanno il prima possibile, probabilmente già martedì prossimo dopo che la scuola, lunedì, sarà pulita e rimessa in ordine.