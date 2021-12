Obbligo vaccinale personale scolastico, c’è tempo fino al 31 dicembre per ricorrere con Anief

Il sindacato ha presentato ricorso presso il Tar del Lazio per chiedere l’annullamento e la disapplicazione della normativa che impone l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Possono aderire a questo ricorso i docenti e il personale ATA, precari e di ruolo che vogliono contestare l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Ultimi giorni per poter aderire: clicca qui e ricorri.